Pöcking: Nur eine CD Zuhause – Mann hört Weihnachtslieder in Dauerschleife

Mit Weihnachtsliedern wie «Driving Home for Christmas», «Rudolph, the Red-Nosed Reindeer» und «White Christmas» mitten im August ist ein Mann in Pöcking im Landkreis Starnberg der Polizei aufgefallen. Lautstark und in Dauerschleife habe der 27-Jährige in der Nacht auf Freitag in einem Haus «das gesamte Weihnachtsliederrepertoire» gespielt, teilte ein Sprecher mit. Das fand eine Streife dann doch sehr ungewöhnlich und schaute nach dem rechten. Doch der Mann hatte eine einfache Erklärung. Er hatte Lust auf Musik aber gerade keinen Internetempfang und die einzige CD die er Zuhause hat, ist diese eine Weihnachts-CD. Man habe ihn dann höflich auf Uhr- und Jahreszeit hingewiesen und der Mann drehte die Musik leiser. Nachbarn hatten sich übrigens nicht beschwert.