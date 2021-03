In Pöcking im Landkreis Starnberg könnte es bald Pop-Up Restaurants geben. Die Grünen haben einen Antrag gestellt, der bisher positiv aufgenommen wurde. Demnach könnten Gastronomen in den Sommermonaten von Juni bis September Freischankflächen bekommen – das könne für viele Wirte „der Überlebensanker“ sein, so die Grünen.