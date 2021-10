Baumaschinen im Wert von 10.000 Euro sind aus dem Neubaugebiet Lerchenwinkel in Poing verschwunden. Unbekannte Täter sind in zwei Container, in denen die Maschinen gelagert sind, eingebrochen. Das teilte die Polizei Poing mit. Zusätzlich zum Beutewert von mindestens 10.000 Euro kommen etwa 200 Euro Sachschaden, der durch eingeschlagene Scheiben entstanden ist. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht haben sollte, kann die Hinweise gerne an die Polizeiinspektion Poing geben. Telefon 08121 9917-0.