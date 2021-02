Poing: Alicia braucht Knochenmarkspende

Alicia hier aus Poing braucht dringend Hilfe. Die Zwölfjährige wurde mit einer seltenen Form von Blutkrebs diagnostiziert – seit über einem Monat ist sie mit ihrer Mutter in einer Münchner Kinderklinik isoliert, weil ihr Immunsystem so schwach ist. Ein Spender muss her – doch noch ist niemand gefunden. Alicias Familie bittet deshalb alle Menschen sich bei der DKMS als Spender zu registrieren – wegen der Corona-Pandemie kann es aktuell keine Vor-Ort Aktionen geben. Alle Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich aber ein Registrierungsset kostenlos nach Hause schicken lassen. Einen Link dazu findet Ihr hier.