Schüler und Pendler in Poing im Landkreis Ebersberg müssen in den kommenden Wochen wohl mehr Zeit einplanen und mit weniger Platz rechnen. Die Bauarbeiten am S-Bahnhof in Poing werden voraussichtlich bis zum 27. September – also um zwei Wochen verlängert. Der Schienenersatzverkehr durch Busse wurde zwar schon erhöht – trotzdem wird es wohl zu erheblichen Engpässen kommen, so die Deutsche Bahn.