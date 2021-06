Poing: Bund Naturschutz verteilt „Poinger Ascherl“

Wenn man in Poing über den Marktplatz schlendert, dann fallen einem oft die ganzen Zigarettenstummeln auf – über 4100 hat der Bund Naturschutz hier in Poing vor zwei Jahren gefunden. Damit soll aber Schluss sein. Die BN-Ortsgruppe hat jetzt kleine Aschenbecher an zahlreiche Raucher verteilt – das „Poinger Ascherl“. Das ist ein kleiner handgroßer Aschenbecher, der in die Tasche passt. Raucher können ihre Kippenstummel dann darin sammeln und zuhause ausleeren – sozusagen die umweltfreundliche „Kippe To Go“.