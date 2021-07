Poing: „EBERflitzer“ macht Halt

In Poing kann man künftig ganz umweltfreundlich und bequem durch die Gegend flitzen – und zwar mit dem „EBERflitzer“. Das ist das Elektroauto vom Eberwerk. Man wolle so viele Kurzstrecken ersetzen, die man für gewöhnlich alleine mit dem eigenen Auto zurücklegt, so die Poinger Autoteiler Initiative, die sich um das Auto kümmert. Das Gute – den Flitzer kann man bereits mit 16 Jahren fahren. Damit sei er auch für junge Leute interessant, die schnell von A nach B wollen. Wer sich den Wagen ausleihen möchte, findet hier einen Link dazu.