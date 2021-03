„Ein dickes Ei“ für alle steht seit heute auf dem Marktplatz in Poing und stimmt schonmal auf Ostern ein. Alle Bürger sind eingeladen, die Farbstifte rauszuholen und das Ei mit anzumalen. Denn das ist erstmal komplett in weiß gestrichen, damit die Bürger sich austoben können. Man könne rund um die Uhr daran malen, so die Gemeinde – so wie man mag, ganz gleich, ob bunt gezackt oder fein liniert. Damit man lang was von der Verzierung hat, eignen sich wetterfeste Acrylfarben am Besten.