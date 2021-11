Poing: Ist der weihnachtliche Gänsebraten in Gefahr?

Er gehört für viele Menschen hier in Oberbayern zum Weihnachtsfest wie die Kerze auf den Adventskranz: Der Gänsebraten. Aber in diesem Jahr gibt es einige Schwierigkeiten: Denn die Vogelgrippe hat letztes Jahr auch viele Zuchtgänse getroffen, deshalb gibt es heuer deutlich weniger Weihnachtsgänse als sonst, erzählt Angelika Nottensteiner vom Landesverband der Bayerischen Geflügelwirtschaft hier in Poing: „Wer gerne eine Gans an Weihnachten auf dem Tisch hat, sollte sich natürlich baldmöglichst darum kümmern und bei regionalen Erzeugern vor Ort anfragen.“ Weil es aber so wenige Gänse gibt, werden sie in diesem Jahr leider auch teurer.