Manche Menschen sind unbelehrbar. In Poing im Landkreis Ebersberg ist ein Mann gleich zwei Mal ohne Führerschein erwischt worden. Am Freitagabend erwischte die Polizei den Mann, weil er betrunken am Steuer war. Da stellten die Beamten bereits fest, dass der 47-Jährige keinen Führerschein besitzt. Das war dem Mann aber auch am nächsten Tag nicht so wichtig. Da erwischte die Polizei ihn nochmal hinter dem Lenkrad. Er hat jetzt mehrere Anzeigen am Hals.