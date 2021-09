Poing: Mitbestimmung per App

Wie soll sich Poing entwickeln? Damit das nicht immer nur der Gemeinderat bespricht, sondern auch Jugendliche eine Stimme haben, gibt es jetzt – altersgerecht – eine Mitmach-App! Darin können die Jugendlichen hier in Poing an verschiedenen Umfragen teilnehmen, Wünsche und Ideen einreichen und Infos zu Veranstaltungen bekommen. Die App ist ein Bestandteil des neuen Jugendkonzepts der Gemeinde. Herunterladen kann man die App gibts auf poing.de oder per QR-Code auf Schildern unter anderem am Bergfeldsee, an der Skateanlage oder am Jugendzentrum.