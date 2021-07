Eigentlich würde heute das Volksfest in Poing mit einem großen Festumzug starten – Corona macht da ja wieder einen Strich durch die Rechnung. Doch die Musikkapelle will sich den Spaß nicht nehmen lassen und startet einen Rumzug. An insgesamt sieben Lokalen und Biergärten spielen die Musiker – los geht’s um 17.45 Uhr am Maibaumplatz, weiter zur Hauptstraße und zum Sportzentrum. Dort wartet dann auch Bürgermeister Stark mit einer Brotzeit auf die Kapelle. Die hat sie sich dann auch verdient.