Poing: Nicht gebrauchte Weihnachtsgeschenke werden versteigert

Weihnachten ist jetzt schon ein bisschen her – und wenn wir uns jetzt nochmal die Geschenke so anschauen – das ein oder andere können wir einfach nicht brauchen. Bevor es jetzt aber einfach nur das Regal zumüllt oder wirklich im Abfall landet – hier in Poing findet am Samstag im Max-Mannheimer-Bürgerhaus eine Versteigerung satt und unter den Hammer kommen genau die Geschenke. Aktuell könnt ihr noch Geschenke im Rathaus abgeben und euch vielleicht am Samstag dann was schönes anderes ersteigern. Los geht es um 14 Uhr. Und ab 13 Uhr kann man schon mal einen Blick auf die Auktionsstücke werfen.