Poing: Nikolaus-Tatort in St. Michael

Ein Nikolaus-Tatort. Den gibts hier in der Pfarrkirche St. Michael in Poing. Aber es geht natürlich nicht um Gewalttaten, sondern um Wohltaten, ist ja schließlich der Nikolas. Die Tatorte kann man aber erkunden. Sechs Stationen sind rund um die Kirche gestaltet. Da kann man mehr über das Leben des heiligen Nikolaus herausfinden. Wer sein Smartphone mitbringt, der kann auch interaktiv die historische Person Nikolaus kennenlernen. Am Sonntag beginnt die Aktion und geht eine Woche lang.