Poing: Osterferienprogramm

Einmal Skaten lernen beim Profi oder gemeinsam an einer Modelleisenbahn basteln? Das geht wieder beim Osterferienprogramm hier in Poing. Ab jetzt kann man sich dafür Anmelden. Das Programm startet dann in der ersten Ferienwoche. Auch ab jetzt kann man sich schon für den großen Mitmachzirkus Anfang Juni anmelden. Bei allen Veranstaltungen sind die Plätze allerdings begrenzt und es können auch Corona-Regeln gelten. Die werden aber rechtzeitig vorher bekanntgegeben. Alle Infos zur Anmeldung findet ihr auf hier!