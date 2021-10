Bis das neue Gymnasium in Poing in Betrieb gehen kann, dauert es noch mindestens vier Jahre. Jetzt gibt es aber zumindest mal den ersten vorsichtigen Schritt: Im kommenden Jahr könnte zumindest mit den Vorplanungen begonnen werden. In einem Jahr wird dann noch mal über das Gymnasium beraten. Grund ist, dass der Landkreis Ebersberg aktuell finanziell auf wackeligen Beinen steht.