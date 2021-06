Und die Polizei in Poing im Landkreis Ebersberg ist aktuell auf der Suche nach einem unbekannten Mann zwischen 40 und 50 Jahren. Der soll am Sonntagabend auf einem Spielplatz an der Margeritenstraße mit drei Kindern gespielt haben. Als ein Passant die Kinder fragte, wer denn der Mann sei, sagten die, es sei ihr neuer Freund Joachim. Der Mann verschwand schließlich mit den drei Kindern, bevor die Polizei ankam. Die bittet nun um Hinweise, da die Situation doch eher seltsam schien.