Poing: Radlservice-Station am Bahnhof

Pünktlich zum Beginn der Radlsaison gibt es in Poing seit Montag eine kostenlose Fahrradservicestation im poing-radelt Design. Im Bike und Ride Gebäude am Bahnhof können nun kleine und große Reperaturen am Fahrrad erledigt werden. Neben verschiedenen Werkzeugen beinhaltet die Station auch eine Fahrradpumpe mit Adapter für alle gängigen Ventile sowie eine Aufhängvorrichtung für das Rad. Und sollte der Fahrradschlauch einmal den Geist aufgeben, dann kann für 8 Euro im Schlauchautomat ein neuer gekauft werden.