Große Enttäuschung bei den Kindern in der Grundschule Karl-Sittler-Straße in Poing: Unbekannte haben hier den kompletten Schulgarten verwüstet. Fast alle Pflanzen sind aus den Beeten gerissen worden. Das Fatale: Der Schulgarten ist erst im Frühjahr feierlich angelegt worden. Die Grundschule will trotzdem an dem Projekt festhalten und den Garten wiederherrichten.