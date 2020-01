Poing: Sicherheitswacht bekommt Fahrräder

Seit gut einem Jahr sorgt die Sicherheitswacht hier in Poing für mehr Sicherheitsgefühl bei den Bürgern. Dabei ist sie ein Bindeglied zwischen Bürgern und Polizei. Jetzt im dunklen Winter hilft die Sicherheitswacht vor allem mit Wohnungseinbrüche zu verhindern. Und das kommt bei Bürgern und Polizei super an. Doch es wird bald natürlich auch wieder wärmer und die Menschen verbringen mehr Zeit in der Natur. Damit die Sicherheitswacht noch schneller in der Gemeinde unterwegs sein kann, hat sie jetzt zwei Fahrräder zur Verfügung gestellt bekommen. Die sollen die Arbeit deutlich erleichtern.