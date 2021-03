In den Nachbarorten Poing im Landkreis Ebersberg und Heimstetten wird seit heute an den Bahnhöfen gearbeitet. Beide werden nun für insgesamt rund 14 Millionen Euro barrierefrei gemacht. In Poing soll es schon ab Herbst ohne Stufen zum Bahnsteig gehen, in Heimstetten dauern die Bauarbeiten hingegen rund ein Jahr.