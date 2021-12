Poinger Unverpackt-Laden auf der Zielgeraden

Ohne Verpackung, das ist im Trend. Schon in vielen Orten gibt es Unverpackt-Läden, die ihre Produkte ohne Plastikfolie oder Tüte verkaufen. Auch hier in Poing soll so einer entstehen und dafür ist jetzt ein wichtiger Schritt getan: Die zugehörige Initiative ist jetzt nämlich offiziell Mitglied im Genossenschaftsverband Bayern. Damit kann man jetzt das Projekt unterstützen, in dem man Anteile kauft oder passend zu Weihnachten verschenkt. Anfang nächsten Jahres sollen dann in Poing ein Unverpackt-Laden und ein Café eröffnen. Weitere Infos gibts unter www.poing-unverpackt.de.