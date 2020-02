Das DFB-Pokal-Viertelfinale von Titelverteidiger FC Bayern München ist live im Free-TV zu sehen. Das Spiel am 3. März beim FC Schalke 04 wird live in der ARD übertragen. Einen Tag später lauft auf dem Sender dann auch noch Frankfurt gegen Bremen. Sport1 überträgt auch noch Leverkusen gegen Union Berlin und die Partie Saarbrücken gegen Düsseldorf läuft nur im Pay-TV auf Sky. Das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt.