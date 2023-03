Polizei durchsucht Wohnung in München

Verbotene Messer, Schlagstöcke, einen Schlagring, Schreckschusswaffen und eine Wurfaxt haben Polizisten im Zimmer eines Jugendlichen in München gefunden. Ein Nachbar alarmierte am Montag die Polizei, als er den 15-Jährigen mit der Schreckschusswaffe aus dem Dachfenster schießen sah, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

An der Wohnung angekommen, in der der Jugendliche mit seiner 40-jährigen Mutter lebt, nahmen die Polizisten einen starken Marihuana-Geruch wahr – und erwirkten einen Durchsuchungsbeschluss. In der Küche fanden sie eine geringe Menge Marihuana. Die größere Überraschung befand sich allerdings im Zimmer des 15-Jährigen. Dort lagerte er eine Vielzahl teils verbotener Waffen sowie eine Feinwaage und andere Utensilien für Betäubungsmittel.