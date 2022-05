Polizei kommt Klimaaktivisten einen Schritt zuvor

Die Klimaaktivisten der Gruppe letzte Generation haben sich in den letzten Wochen häufig aus Protest auf Fahrbahnen geklebt, um den Verkehr zu blockieren. Dabei sind zum Teil Kilometer lange Staus entstanden. Am Montagvormittag konnte die Münchner Polizei das verhindern. Die Beamten haben gestern Morgen durch Zufall einer Gruppe Aktivisten getroffen und konnten sie rechtzeitig von ihrem Vorhaben abhalten. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten unter anderem Klebstoff und haben die Klimaaktivisten des Platzes verwiesen. Oberbürgermeister Dieter Reiter hat die Protestaktionen in einem Interview bereits verurteilt.