Polizei-Schäferhund Bingo erfolgreich im Einsatz

Einen tierisch guten Einsatz hat der Polizei-Schäferhund Bingo gestern Abend am Münchner Ostbahnhof geleistet. Hier waren zwei Männer-Gruppen – insgesamt knapp 20 Personen – in einen Streit geraten, die Lage drohte zu eskalieren. Denn sie folgten den Anweisungen der Polizei nicht und kamen ihr bedrohlich näher. In diesem Moment legte Bingo los: Er verbellte die eine Gruppe komplett. Bingo sprang dann einen der Männer an, als dieser sich dem Hundeführer näherte. Die zweite Gruppe konnte von der Polizei dann Richtung Bahnsteig begleitet werden. Einen Mann, der vorher gesucht wurde, nahm die Polizei mit zum Revier. Verletzt wurde niemand.