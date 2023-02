Fahndungserfolg für die bayrische Polizei. Der 47- jährige, der gestern aus dem Gericht in Coburg geflohen war, konnte heute festgenommen werden. Weit ist er nicht gekommen, seine Flucht hat an einer Bushaltestelle noch im Landkreis Coburg geendet. Er ist angeklagt wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern und war gestern während der Verhandlungen aus einem Toilettenfenster gesprungen.