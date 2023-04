Ein Einbrecher, der doch keiner ist. Donnerstagabend hat die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Vaterstetten im Landkreis Ebersberg ein verdächtiges Kratzen am Fenster gehört und die Polizei gerufen. Sie dachte, jemand versucht in ihr Haus einzubrechen. Am Tatort hat die Polizei dann den Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein Igel hatte versucht, sich Zugang zum Haus zu verschaffen.