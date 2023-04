Polizei stoppt Irrfahrt auf der A8

Ohne Licht und in Schlangenlinien über alle drei Spuren. So war in der Nacht ein Jaguar-Fahrer auf der A8 in Höhe des Irschenbergs unterwegs. Die Polizei konnte ihn aber nicht sofort stoppen. Auf Anhaltezeichen hat der Fahrer nicht reagiert, stattdessen hat er Gas gegeben und einen Polizeiwagen gerammt. Erst dadurch konnten ihn die Beamten stoppen. Bei dem Unfall wurden der Jaguar-Fahrer und zwei Polizisten verletzt. Laut Polizei machte der 73-Jährige einen verwirrten Eindruck. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen der Irrfahrt, die wohl schon im Berchtesgadener Land begonnen haben soll.