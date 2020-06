Polizei sucht Exhibitionisten in Smart

In Pürgen im Landkreis Landsberg sucht die Polizei nach einem etwa 20-jährigen Mann in einem weißen Smart. Er soll am Dienstagabend aus dem Auto heraus zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren angesprochen und sich währenddessen selbst befriedigt haben. Als die Mädchen das erkannt hatten, liefen sie davon.

Der Täter ist ca. 20 Jahre alt, schlank, und trug einen roten Kapuzenpullover ohne Aufdruck.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 08141/6120 zu melden.