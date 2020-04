In München hat es in den letzten Tagen immer wieder kleine Brände von Mülltonnen oder Zeitungsständern gegeben. Fälle gab es laut der Polizei in den Bereichen Lochhausen, Aubing, Pasing und Neuaubing. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise. Noch ist unklar, ob die Brände einen Zusammenhang haben.