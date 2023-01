Polizei warnt: Neue Betrugsmasche in Oberbayern

Die Polizei in Oberbayern ermittelt gerade im Fall einer offenbar völlig neuen Betrugsmasche. Betroffen ist eine Frau aus dem Landkreis Traunstein. Sie hatte im Urlaub ihren Koffer verloren und später eine Mail erhalten, vermeintlich von ihrer Fluggesellschaft. Darin wurde sie aufgefordert, eine bestimmte App zu installieren. Die späht aber offenbar Kreditkartendaten aus und überweist Geld an die Betrüger. Die Frau hat so Tausende Euro verloren. Laut Polizei ist unklar, woher die Betrüger von dem Kofferverlust erfahren haben. Betroffene Urlauber sollen unbedingt direkt ihre Fluggesellschaft kontaktieren.