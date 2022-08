Polizei warnt vor mehr Granatenfunden in Seen

Spaziergänger an den oberbayerischen Seen sollen aktuell besonders vorsichtig sein. Die Polizei warnt davor, dass gerade häufiger Kampfmittel aus dem zweiten Weltkrieg am Ufer auftauchen können. Grund ist der niedrige Wasserstand. Zuletzt hatte am Samstag ein Spaziergänger am Schliersee eine Handgranate entdeckt. Bereits am Donnerstag hatte ein 10-Jähriger am Eibsee im Landkreis Garmisch einen sogenannten Phosphorbecher gefunden und mit in sein Zimmer genommen. Dort hatte der zu qualmen begonnen und seine Hände verbrannt.