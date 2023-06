Wem gehört ein DKW, Baujahr 1962 bis 1964 mit Tölzer Kennzeichen? Das völlig verrostete Autowrack gibt der Polizei Rätsel auf. Ein Peilschiff hatte es bei Routinearbeiten in der Donau in Niederbayern gefunden. Das stark verrostete Auto lag wohl jahrzehntelang am Grund des Flusses. Das Kennzeichen ist zwar erhalten, die Daten werden aber nicht so lange gespeichert. Auf der Suche nach einem möglichen Besitzer bittet die Polizei jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung.