In München sind am Wochenende zwei Polizeiautos zusammengestoßen. In Trudering waren beide mit Blaulicht zum selben Einsatz unterwegs – und zwar aus unterschiedlichen Richtungen. An einer Kreuzung sind dann beide frontal zusammengekracht. Die vier Insassen wurden zum Glück nur leicht verletzt. An den Polizeiautos entstand aber ein hoher Schaden von mehreren zehntausend Euro.