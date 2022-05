Polizeipräsidium München bietet Schülerpraktika an

Um während der Schulzeit für ein paar Wochen in die Arbeitswelt reinzuschnuppern – dafür bieten viele Schulen die Schülerpraktika an. Einen Praktikumsplatz zu finden ist oft gar nicht so leicht. Das Polizeipräsidium hier in München bietet nun erneut Schülerpraktika an. In den Sommerferien können die Schülerinnen und Schüler den Beruf eines Polizeibeamten hautnah kennenlernen. Außerdem dürfen die Jugendlichen die Beamten bei ihrer Arbeit begleiten und unter anderen den Wach- und Streifendienst praktisch erleben. Noch bis Ende Mai kann man sich hier für das Schülerpraktikum bei der Münchner Polizei bewerben.