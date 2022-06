Pop-Up-Radstation

Mit dem Radl direkt vom Bahnhof zum See, und das komplett stressfrei. Das ist jetzt im Landkreis Starnberg den ganzen Sommer lang möglich. Seit 20 Jahren bietet die Bahn die Leihradl an, und zu diesem Jubiläum gibt’s jetzt ein ganz besonderes Angebot. Die Fahrräder können jetzt nämlich auch an fünf Stationen rund um den Starnberger- und Ammersee geliehen werden, und das für nur 5 Euro am Tag. Bezahlt wird per App. Die insgesamt 120 Fahrräder stehen für alle bis zum 03. Oktober zur Verfügung.

Liste der Standorte:

Herrsching (S8)

Seefeld-Hechendorf (S8)

Starnberg (S6)

Steinebach (S8)

Tutzing (S6)