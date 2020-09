Positiver Selbsttest im Schulbus

Der erste Schultag ist vorbei und hier im Landkreis Landsberg können die Verantwortlichen aufatmen. In den Schulen gab es ja schon lange Hygienekonzepte – aber wie wird die Situation in den Schulbussen sein? Werden dort Kinder von den unterschiedlichsten Schulen wieder dicht an dicht gedrängt stehen müssen? Wir haben den Selbsttest gemacht, sind heute früh von Hofstetten nach Schondorf mit dem Schulbus mitgefahren – und hatten kein Problem einen Platz zu finden. Denn der Landkreis hat gerne Geld vom Freistaat angenommen, um weitere Busse einzusetzen. So ist die Situation in den Bussen deutlich entspannter.