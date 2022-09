Ein 53-jähriger Postbote aus Gröbenzell konnte während seiner Arbeit einen schlimmen Brand verhindern. Ein Müllhäuschen an einem Einfamilienhaus stand gestern in Flammen. Der Postbote hat sofort eine Nachbarin informiert. Er konnte das Feuer mit einem Gartenschlauch eindämmen, bis dann die Feuerwehr den Brand ganz gelöscht hat. Ursache für das Feuer war wohl die Asche von einem Lagerfeuer vom Abend davor. An der Hauswand und dem Müllhäuschen ist ein Sachschaden von 50 000 Euro entstanden.