Probleme auf Bahnstrecke zwischen München und Augsburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Augsburg und München gibt es aktuell massive Probleme. Die Deutsche Bahn vermutet, dass ein Kabelschaden zwischen Augsburg und Olching an den Behinderungen schuld ist. Am heutigen Montagmorgen konnte nur ein Zug je Stunde und Richtung die Strecke passieren. Wie lange sich die Störung noch auf den Bahnverkehr auswirken wird, hat die Deutsche Bahn aber bisher nicht sagen können. Die Fahrgäste sollen alternativ mit Regionalzügen über Buchloe in Richtung Augsburg/ München fahren – müssen dann aber deutlich länger fahren, so die Deutsche Bahn.