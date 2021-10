Gefängnis anstatt Champions League: Star-Verteidiger Lucas Hernandez vom FC Bayern München muss in Spanien wohl eine sechsmonatige Haftstrafe antreten. Der 25-Jährige hatte 2017 gegen ein Kontaktverbot zu seiner heutigen Ehefrau verstoßen. Am Dienstag muss der französische Nationalspieler vor einem Strafgericht in Madrid erscheinen. Das bestätigte ein Justizsprecher.