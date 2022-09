Profis in Freising geben Tipps zum Pilze-Sammeln

In den Wäldern überall in Oberbayern sprießen schon wieder haufenweise Schwammerl aus dem Boden. Ob ein gesammelter Pilz aber wirklich genießbar ist, das lässt sich nicht immer eindeutig feststellen. Auch Pilz-Apps sind da oft keine Hilfe. Um nicht mit einer Pilzvergiftung in den Herbst zu starten, bietet die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hier in Freising an diesem Wochenende eine kostenlose Pilzbestimmung an. Morgen und übermorgen kann man gesammelte Pilze ab 11 Uhr bei den Profis in Weihenstephan vorbeibringen und bestimmen lassen. Außerdem gibts auch Tipps zum Sammeln und Zubereiten. Die Veranstaltung findet Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr vor der LWF auf dem Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz in Freising-Weihenstephan.