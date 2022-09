Die drei Klimaaktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ sind heute vor Gericht gestanden. Sie hatten sich zuletzt an ein Gemälde in der Alten Pinakothek in München geklebt. Vom Amtsgericht München wurden sie heute zwar schuldig gesprochen, jedoch nicht bestraft, sondern nur verwarnt. Die Kosten des Verfahrens müssen sie auch nicht tragen.