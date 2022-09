Immer wieder machen die Klimaaktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ mit aufsehenerregenden Aktionen Schlagzeilen. Drei von ihnen stehen heute nun zum ersten Mal in Oberbayern vor Gericht. Sie sollen sich Sekundenkleber auf einer Straße in München festgeklebt haben. Zuletzt hatten sich Aktivisten auch schon an einem Gemälde in der Alten Pinakothek in München festgeklebt und Fußballspiele gestört. Nach eigenen Angaben wollen sie damit auf die Klimakrise aufmerksam machen.