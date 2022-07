Polizei Großeinsatz in Hafling im Landkreis Rosenheim. Hier hat ein psychisch kranker Mann ein Ehepaar daheim offenbar grundlos angegriffen und beide teils schwer verletzt. Nachdem das verletzte Paar entkommen war, haben rund 80 Polizisten und zwei Helikopter das Haus umstellt und gesichert. Eine aus München angeforderte Spezialeinheit konnte den Mann schließlich festnehmen. Der hat sich laut Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wurde in eine Klinik gebracht.