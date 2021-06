Das Pucher Meer in Fürstenfeldbruck hat jetzt wieder eine Badeinsel. Die hatte die Stadt, wie viele andere Gemeinden, 2019 nach einem Urteil zur Haftung an kommunalen Badeseen entfernen lassen. Mit neuer Hausordnung und Schildern sieht sich die Stadt aber bei der Haftung nun abgesichert, und so gibt es nun wieder eine Badeinsel.