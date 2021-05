Puchheim: Anmeldung für Garten-Workshops

Der eigene Garten kann nicht nur schön aussehen, sondern bietet auch Insekten, Säugetieren und Vögeln einen Lebensraum und Nahrung. Genau diese Möglichkeit soll den Bürgern in Puchheim näher gebracht werden. Zusammen mit der Gemeinde Eichenau, hat man das gemeinsame Projekt „Mehr Arten im Garten. Heißt: individuelle Beratungstermine und Vorträge für alle interessierten Gärtnerinnen und Gärtner. Doch damit nicht genug: am 20. Juni wird es den „Tag der offenen Gärten geben“. Da könnt ihr einen Blick in besonders artenreiche und naturnahe Puchheimer und Eichenauer Gärten werfen. Damit der Tag besonders bunt wird, sollen sich gerne ganz viele Gartenbesitzer ab sofort anmelden.

Tel: 08141/730317

E-Mail umwelt@eichenau.de