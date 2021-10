Puchheim: Bürgerbudget soll die Wünsche der Einwohner erfüllen

Selbst mitbestimmen, wofür die Stadt ihr Geld ausgibt. Das gibt es jetzt hier in Puchheim. Die Stadt bekommt nämlich ein Bürgerbudget. Das ist ein fest im Haushalt eingeplanter Beitrag, der für lokale Projekte verwendet wird. Die können von den Bürgern vorgeschlagen werden. Eine neue Schaukel auf dem Spielplatz, eine zusätzliche Bank im Park oder eine zusätzliche Straßenlaterne auf einem Fußweg. Nach welchen Bedingungen solche Projekte durch das Bürgerbudget finanziert werden können, das können die Puchheimer am Donnerstag diskutieren. Vorher muss man sich aber anmelden per Mail an buergerbeteiligung@puchheim.de oder unter 089 / 80 09 81 11.