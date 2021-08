Puchheim: Bürgermeister lädt zur Kindersprechstunde

Was wünschen sich Kinder in Puchheim? Welche Probleme sehen die Jugendlichen? Das will Bürgermeister Norbert Seidl morgen gerne von den wahren Experten erfahren. Den Kindern und Jugendlichen selbst. Und deswegen lädt er sie zur Kinder- und Jugendsprechstunde ein. Da können sie den Bürgermeister mal alle Fragen stellen, die ihnen auf der Seele brennen und auch ihre Wünsche vorbringen. Und der Bürgermeister gibt auch eine Kugel Eis aus. Denn die Sprechstunde findet in der Eismanufaktur „Sologelato“ am Alois-Habeck-Platz statt. Und zwar morgen zwischen 14 und 16 Uhr. Alle Kinder und Jugendlichen dürfen einfach vorbeikommen.