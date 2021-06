Wer sich ehrenamtlich betätigen will aber nicht genau weiß in welchem Rahmen kann sich am Sonntag in Puchheim Inspiration holen. Dort findet rund um den Grünen Markt eine Freiwilligenmesse statt. Zahlreiche Organisationen stellen sich und ihre Arbeit vor – dazu gibt’s Musik und auch einige Gesprächsrunden. Alles natürlich unter den entsprechenden Hygieneauflagen. Der Eintritt ist kostenlos – die Freiwilligenmesse geht von 13 bis 17 Uhr.